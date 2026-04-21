Матч УПЛ Колос – Полтава перенесли на інший день

Дата проведення матчу 25-го туру УПЛ Колос – Полтава була змінена.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Ковалівки.

Спершу матч мав відбутися у суботу, 25 квітня, проте поєдинок перенесли на п'ятницю, 24 квітня. Початок гри – о 15:30 за київським часом.

При цьому Колос поверне кошти вболівальникам, які вже придбали квитки на матч у суботу. Вартість квитків на п'ятничний матч становитиме всього 1 гривню.

Нагадаємо, на даний момент Колос посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ з 37 очками в активі. Полтава йде останньою з 11 балами. Він зони перехідних матчів команда відстає на 9 очок.

Напередодні Шахтар у центральному матчі 24 туру чемпіонату України вдома обіграв Полісся з рахунком 1:0.