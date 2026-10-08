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Чеферін вирішив балотуватися на наступних виборах президента УЄФА

Микола Літвінов — 8 жовтня 2026, 19:31
Чеферін вирішив балотуватися на наступних виборах президента УЄФА
Александер Чеферін
UEFA

Чинний очільник УЄФА Александер Чеферін ухвалив рішення балотуватися на наступних виборах президента організації.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, 58-річний словенський функціонер отримав підтримку з боку всіх 55 федерацій-учасниць УЄФА.

Раніше президент європейського футбольного органу мав право лише на три каденції, проте на конгресі 2024 року регламент було змінено, й відтоді стало можливо обиратися на четвертий термін

Чеферін, оголошуючи про свій намір, розповів про труднощі, з якими УЄФА стикався протягом останніх років та наголосив, наскільки важливо зберегти єдність європейського футболу.

"Протягом останніх років ми стикалися з надзвичайними викликами, і ми долали їх як єдина команда. Попереду ще багато важливої роботи, тому я погодився на їхнє прохання балотуватися знову.

Моя мета залишається незмінною: зберегти єдність європейського футболу, зробити наш спорт сильнішим і підготувати УЄФА до наступного покоління. Я також глибоко вдячний своїй родині. Це рішення вимагає від них чималих зусиль, і я не зміг би його прийняти без їхнього розуміння та підтримки", – заявив Чеферін.

Варто зазначити, що раніше Чеферін заявляв, що не буде йти на четвертий термін. Словенський функціонер став на чолі УЄФА у 2016 році.

Утім, за даними видання, на зустрічі між членами-федераціями УЄФА була узгоджена рішучість усунути Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА.

Союз європейських футбольних асоціацій також підтверджує цю інформацію у своїй заяві. У зверненні зазначається, що світовому футбольному органу потрібні не лише реформи, а й нове керівництво.

"Національні асоціації ще раз наголосили, що втратили довіру до нинішнього керівництва ФІФА.
Сама по собі інституційна реформа буде недостатньою. ФІФА також потребує нового керівництва: авторитетної та об'єднуючої особистості, глибоко вкоріненої у футболі, яка має бачення та досвід керівництва, здатність викликати довіру в усіх регіонах та однозначну відданість розвитку, реформам, доброчесності та незалежності".

Зазначимо, що вибори президента УЄФА відбудуться 22 квітня 2027 року під час 51-го конгресу організації в казахстанській Астані.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Утім, напередодні колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега оголосив про намір скласти конкуренцію Інфантіно на виборах президента ФІФА. 

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