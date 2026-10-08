Чеферін вирішив балотуватися на наступних виборах президента УЄФА

Чинний очільник УЄФА Александер Чеферін ухвалив рішення балотуватися на наступних виборах президента організації.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, 58-річний словенський функціонер отримав підтримку з боку всіх 55 федерацій-учасниць УЄФА.

Раніше президент європейського футбольного органу мав право лише на три каденції, проте на конгресі 2024 року регламент було змінено, й відтоді стало можливо обиратися на четвертий термін

Чеферін, оголошуючи про свій намір, розповів про труднощі, з якими УЄФА стикався протягом останніх років та наголосив, наскільки важливо зберегти єдність європейського футболу.

"Протягом останніх років ми стикалися з надзвичайними викликами, і ми долали їх як єдина команда. Попереду ще багато важливої роботи, тому я погодився на їхнє прохання балотуватися знову. Моя мета залишається незмінною: зберегти єдність європейського футболу, зробити наш спорт сильнішим і підготувати УЄФА до наступного покоління. Я також глибоко вдячний своїй родині. Це рішення вимагає від них чималих зусиль, і я не зміг би його прийняти без їхнього розуміння та підтримки", – заявив Чеферін.

Варто зазначити, що раніше Чеферін заявляв, що не буде йти на четвертий термін. Словенський функціонер став на чолі УЄФА у 2016 році.

Утім, за даними видання, на зустрічі між членами-федераціями УЄФА була узгоджена рішучість усунути Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА.

Союз європейських футбольних асоціацій також підтверджує цю інформацію у своїй заяві. У зверненні зазначається, що світовому футбольному органу потрібні не лише реформи, а й нове керівництво.

"Національні асоціації ще раз наголосили, що втратили довіру до нинішнього керівництва ФІФА.

Сама по собі інституційна реформа буде недостатньою. ФІФА також потребує нового керівництва: авторитетної та об'єднуючої особистості, глибоко вкоріненої у футболі, яка має бачення та досвід керівництва, здатність викликати довіру в усіх регіонах та однозначну відданість розвитку, реформам, доброчесності та незалежності".

Зазначимо, що вибори президента УЄФА відбудуться 22 квітня 2027 року під час 51-го конгресу організації в казахстанській Астані.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Утім, напередодні колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега оголосив про намір скласти конкуренцію Інфантіно на виборах президента ФІФА.