УЄФА розслідуватиме поведінку гравців збірної Ізраїлю у матчі проти Ірландії в 4-му турі Ліги націй

УЄФА розпочне розслідування з приводу поведінки гравців збірної Ізраїлю у матчі проти Ірландії в 4-му турі Ліги націй (1:1).

Про це повідомляє Diario AS.

Як зазначається, під час включення гімну Ізраїлю деякі з ірландських футболістів демонстративно схилили голови. Утім, головний інцидент стався після завершення першого тайму.

За твердженнями ірландських гравців, перед відходом у підтрибунне приміщення між командами стався епізод, у котрому футболіст збірної Ізраїлю плюнув у бік представників тренерського штабу "зеленої армії".

Наставник ірландської національної команди Хеймір Халльгрімссон заявив, що не помітив, як це сталося, хоч і був на місці подій. Він залишив вирішення цієї справи на дисциплінарний комітет.

"Було висунуто звинувачення у тому, що хтось на когось плюнув, але я цього не бачив і не хочу про це говорити; це буде розглянуто, як і все, що сталося між командами. Я був там. Я не буду коментувати це. Це питання, ймовірно, розслідуватиме дисциплінарний комітет".

Очікується, що звіт судді цього матчу Хосе Луїса Мунуери Монтеро вирішить долю покарання, яку застосують щодо учасників гри.

Перший матч між командами завершився поразкою "блакитно-білих" з рахунком 0:3. Тоді поведінку гравців збірної Ірландії негативно схарактеризував колишній нападник Шахтаря Манор Соломон.

Нагадаємо, що в червні цього року керівництво збірної Ірландії ухвалило рішення перенести домашній поєдинок 4-го туру Ліги націй проти "блакитно-білих" через невдоволення та протести з боку вболівальників та гравців команди.

Обурення у футбольній спільноті Ірландії викликала воєнна політика Ізраїлю на території Палестини.

Згодом стало відомо, що Футбольна асоціація Ірландії подавала заяву до УЄФА, аби розділити збірні Ірландії та Ізраїлю у майбутніх жеребкуваннях, проте цю пропозицію було відхилено.

Перед очною зустріччю команд у 2-му турі Ліги націй наставник збірної Ірландії Хеймір Халльгрімссон публічно звинуватив Ізраїль у геноциді населення сектору Гази. Ці слова розкритикувала Федерація футболу Ізраїлю.

А ще пізніше повідомлялося, що "хлопці в зеленому" розглядали можливість бойкотувати цей матч проти "блакитно-білих", але у підсумку цього не сталося.