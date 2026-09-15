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УЄФА змінив формат Ліги націй

Олег Дідух — 15 вересня 2026, 15:47
УЄФА змінив формат Ліги націй

Починаючи розіграшу сезону-2028/29 формат Ліги націй УЄФА буде змінено.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Зміни були затверджені у вівторок, 15 вересня, під час засідання Виконкому УЄФА у Салоніках.

Було ухвалене рішення про те, що турнір перейде з системи чотирьох ліг на систему з трьох. Відповідно, розіграш Ліги націй 2026/27 років, який стартує вже наступного тижня, стане перехідним, за підсумками якого 4-лігова структура трансформується у 3-лігову.

У перехідному розіграші турніру кращі 8 команд Ліги А (по 2 кращих із кожної з 4 груп), як і раніше, розігруватимуть трофей. А ось обмін між лігами зміниться.

Раніше 4 найгірші команди Ліги А (команди, які посідали останні місця в кожному з 4 квартетів) вилітали, а замість цього напряму з Ліги В піднімалися 4 переможці груп. А треті місця Ліги А грали 2-матчевий раунд плейоф із другими місцями Ліги В.

В розіграші 2026/27 років напряму з Ліги А вилетять лише 2 найгірші із 4 команд, що посіли останні місця в своїх групах. А 2 найкращі з 4 команд, що посіли треті місця, гарантують собі збереження місця в Лізі А. 2 найгірших команди, що посіли треті місця, разом із 2 найкращими командами, що посіли четверті місця в Лізі А, гратимуть плейоф проти других місць Ліги В. Переможці груп Ліги В, як і раніше, піднімуться в Лігу А.

В Лізі В треті місця залишаться в тому ж дивізіоні, а четверті – гратимуть плейоф проти других місць Ліги С. Переможці груп Ліги С підвищаться у класі напряму.

Команди, що посіли 3 і 4 місця в Лізі С, залишаться у цьому дивізіоні, а всі учасники Ліги D піднімуться в Лігу С.

В результаті цих трансформацій на наступний розіграш Ліги націй сформуються три дивізіони по 18 команд. У кожному з них команди будуть розділені на 3 групи по 6 команд, і гратимуть матчі в одне коло.

Раніше повідомлялося про те, що Лігу націй-2026/27 в Україні транслюватиме MEGOGO.

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