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УЄФА та КОНКАКАФ закликали ФІФА виплатити національним федераціям по 10 млн доларів

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 22:49
УЄФА та КОНКАКАФ закликали ФІФА виплатити національним федераціям по 10 млн доларів
Джанні Інфантіно
Getty Images

УЄФА та КОНКАКАФ звернулися до президента ФІФА Джанні Інфантіно із закликом виділити кожній національній федерації по 10 мільйонів доларів на розвиток футболу.

Про це повідомляє BBC Sport.

Конфедерації вважають, що ФІФА має достатньо фінансових резервів для таких виплат. За їх оцінками, наприкінці циклу 2023–2026 років резерви організації становлять близько 6 мільярдів доларів. Це "значно більше, ніж потрібно" організації до завершення чемпіонату світу 2030 року, пояснюють у зверненні.

Наразі ФІФА планує виплачувати кожній асоціації по 8 мільйонів доларів у період із 2027 до 2030 року. Додаткові 10 мільйонів доларів мають стати окремою фінансовою підтримкою.

УЄФА та КОНКАКАФ також пропонують провести детальний аналіз фінансів ФІФА. За їхніми розрахунками, навіть після додаткових виплат резерви організації залишаться на рівні щонайменше 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, влітку поточного року Інфантіно потрапив у гучний скандал, який помітно похитнув його позиції. Йдеться про провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

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