Визначилися стадіони, які приймуть фінали єврокубків 2028 і 2029 років
Стали відомі стадіони, на який будуть проведені фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій і Суперкубків УЄФА сезонів-2027/28 і 2028/29.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА
Сезон-2027/28:
Ліга чемпіонів: Альянц Арена (Мюнхен)
Ліга Європи: Національна Арена (Будапешт)
Ліга конференцій: Ювентус Стедіум (Турин)
Суперкубок УЄФА: Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Сезон-2028/29:
Ліга чемпіонів: Камп Ноу (Барселона)
Ліга Європи: Національна арена Сербії (Белгард)
Ліга конференцій: Пушкаш Арена (Будапешт)
Суперкубок УЄФА: Астана Арена (Астана)
Зазначимо, що у поточному сезоні фінал Ліги чемпіонів прийме стадіон Ванда Метрополітано в Мадриді, Ліги Європи – Вальдштадіон у Франкфурті, Ліги конференцій – Бешикташ Стедіум у Стамбулі.
Суперкубок УЄФА-2026, у якому ПСЖ обіграв Астон Віллу, пройшов на Ред Булл Арені в Зальцбургу.