Визначилися стадіони, які приймуть фінали єврокубків 2028 і 2029 років

Стали відомі стадіони, на який будуть проведені фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій і Суперкубків УЄФА сезонів-2027/28 і 2028/29.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА

Сезон-2027/28:

Ліга чемпіонів: Альянц Арена (Мюнхен)

Ліга Європи: Національна Арена (Будапешт)

Ліга конференцій: Ювентус Стедіум (Турин)

Суперкубок УЄФА: Йохан Кройф Арена (Амстердам)

Сезон-2028/29:

Ліга чемпіонів: Камп Ноу (Барселона)

Ліга Європи: Національна арена Сербії (Белгард)

Ліга конференцій: Пушкаш Арена (Будапешт)

Суперкубок УЄФА: Астана Арена (Астана)

Зазначимо, що у поточному сезоні фінал Ліги чемпіонів прийме стадіон Ванда Метрополітано в Мадриді, Ліги Європи – Вальдштадіон у Франкфурті, Ліги конференцій – Бешикташ Стедіум у Стамбулі.

Суперкубок УЄФА-2026, у якому ПСЖ обіграв Астон Віллу, пройшов на Ред Булл Арені в Зальцбургу.