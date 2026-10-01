УЄФА розпочав розслідування у справі Негрейри

УЄФА розпочав розслідування "справи Негрейри" після того, як мадридський Реал передав матеріали по даній справі.

Про це повідомляє Marca.

"УЄФА підтверджує отримання від ФК Реал Мадрид значної кількості документів, що стосуються триваючого розслідування щодо ФК Барселона у справі Хосе Марії Енрікеса Негрейри, колишнього віце-президента Технічного комітету арбітрів Королівської іспанської футбольної федерації (так звана "справа Негрейри"). Інспектори УЄФА з етики та дисципліни також отримали ці документи, які вони проаналізують у рамках своєї перевірки", – сказано в заяві УЄФА, яку наводить іспанське видання.

Нагадаємо, в 2023 році Барселону звинуватили у корупційних зв'язках із віцепрезидентом технічного комітету суддів (СТА) Хосе Марією Негрейрою, який працював у Королівській федерації футболу Іспанії. Барселону обвинувачують у тому, що в період з 2001 до 2018 року вона здійснювала йому незаконні виплати на загальну суму в 8,4 мільйона євро.

Зазначимо, що в цей період керівні посади в Барселоні обіймали Чікі Бегірістайн і Ферран Соріано. Згодом вони перейшли в Манчестер Сіті та були причетними до фінансових махінацій, у яких англійський клуб напередодні визнали винним.