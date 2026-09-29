Король голий: Чеферін виступив із критикою у бік Інфантіно

Президент УЄФА Александер Чеферін на Генеральній Асамблеї європейських футбольних клубів у Копенгагені виступив із критикою у бік чинного очільника ФІФА Джанні Інфантіно, назвавши його "голим королем" через провалений план продати частку акцій чемпіонату світу приватним власникам.

Його слова передає Reuters.

"Майже 200 років тому було написано казку „Нове вбрання короля" (прим. – автор данський письменник Ганс Крістіан Андерсен). Ми всі знаємо цю історію. Короля переконують, що на ньому розкішне вбрання, яке, як йому кажуть, не можуть побачити лише дурні або негідні. Його двір підіграє йому, аж поки одна дитина просто не скаже вголос те, що бачать усі: король голий."

Також Чеферін заперечив слова Інфантіно про те, що він хотів цим планом залучити більше фінансів для розвитку футболу.

"Можливо, мораль цієї історії полягає в тому, що зручні слова не можуть змінити незручну реальність. Останнім часом світовий футбол почув кілька дуже зручних слів. Розвиток, демократизація, консультації — слова, які насправді використовуються для опису протилежного".

За словами словенського функціонера, продаж акцій мундіалю – не є розвитком світового футболу, а сума фінансів не може перебити демократичний процес.

"Продаж частини майбутнього футболу не стає розвитком лише тому, що ви називаєте це розвитком. Постановка національних асоціацій перед фактом не означає демократизації, навіть якщо ви називаєте це демократизацією. Якою б великою не була сума чека. І таємність не стає консультацією лише тому, що ви називаєте це консультацією".

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Ця компанія мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати Джошуа Кушнер – брат зятя американського президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.

А напередодні провідні футбольні ліги Європи закликали ФІФА провести низку реформ та розкритикували"просування експлуататорських ідей" з боку президента організації Джанні Інфантіно.