Провідні футбольні ліги Європи розкритикували керівництво Інфантіно та закликали ФІФА до реформ

Представники англійської Прем'єр-ліги, німецької Бундесліги, іспанської Ла Ліги та італійської Серії А опублікували заяву, у якій закликають ФІФА провести реформи та критикують "просування експлуататорських ідей" з боку президента організації Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Провідні ліги Європи виокремили три зміни в політиці Міжнародної федерації футболу, які вони хочуть бачити виконаними найближчим часом.

По-перше – усі ключові сторони (враховуючи футбольні федерації, гравців, клуби, чемпіонати) повинні бути залучені до ухвалення рішень ФІФА.

По-друге – всі постанови, які затверджує найвищий футбольний орган у світі, мають бути оголошені з публікацією відповідних пояснень.

По-третє – ФІФА має чітко розмежувати свої комерційні функції та роль організації у захисті чесності правил гри.

Представники чемпіонатів хочуть бачити нове управління ФІФА прозорим, об'єктивним та інклюзивним. Вони стверджують, що останніми роками очільник ФІФА Джанні Інфантіно просував експлуатаційні ідеї, а не запобігав їм. За їхніми словами, принципи футболу опинилися під загрозою.

"Упродовж останніх років давні основи футболу опинилися під загрозою через фундаментальну проблему в системі управління, в результаті якої президент ФІФА активно просував ідеї, що передбачають експлуатацію, замість того, щоб запобігати їм. Понад десять років тому, після кримінальних проваджень щодо високопоставлених футбольних чиновників, у межах власного процесу реформування ФІФА було зроблено спробу вирішити ці проблеми — проте футбол знову зазнав одного з найбільших зловживань владою в історії ФІФА. Ми висловлюємо свою позицію спільно, як засновники "Європейських ліг" та "Всесвітньої асоціації ліг", оскільки розуміємо, як невпинний експансіонізм ФІФА впливає на всіх".

Окрім того, провідні європейські чемпіонати хочуть не простої зміни влади, а повної реформи управління Міжнародної федерації футболу.

"Зараз настав час вирішити не лише те, хто очолить ФІФА, а й те, як слід керувати ФІФА. Ліги відіграють у цьому процесі вирішальну роль, і ми хочемо забезпечити, щоб голос кожної ліги був почутий".

Це звернення підписали виконавчий директор англійської Прем'єр-ліги Річард Мастерс, генеральний директор Бундесліги Марк Ленц, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас та генеральний директор Серії А Луїджі Де Сьєрво.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.