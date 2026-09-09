Чеферін завжди на боці добра та справедливості: Ахметов провів зустріч із президентом УЄФА

Президент Шахтаря Рінат Ахметов провів зустріч з очільником УЄФА Александером Чеферіном, де отримав пам'ятну нагороду за вагомий внесок у розвиток футболу.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Словенський функціонер привітав Ахметова з 30-ю річницею президентства та 90-річним ювілеєм "гірників". Президент Шахтаря поділився емоціями від цієї зустрічі.

"По-перше, дуже приємно бути тут. Я тут на запрошення президента УЄФА, за що йому велике спасибі. Ми вже не бачилися з Александером п'ять років, і в мене залишилися найтепліші та найкращі спогади про ту зустріч. Тоді ніхто з нас не міг припустити, що за три місяці Росія розпочне повномасштабну, агресивну, несправедливу та жорстоку війну проти України. Проти своїх мирних сусідів. Я тут не лише для того, щоб отримати нагороду, хоча не приховуватиму – це дуже приємно, адже за цим стоїть величезна праця всієї нашої футбольної родини: усіх поколінь футболістів, тренерів, співробітників клубу і, звичайно ж, уболівальників. Я тут також для того, щоб висловити президенту УЄФА величезну подяку за те, що він завжди на боці добра, завжди на боці справедливості", – сказав Ахметов.

Зазначимо, що зустріч відбулась у Ньйоні. На ній також були присутні генеральний директор донеччан Сергій Палкін та спортивний директор клубу Дарійо Срна.

Нагадаємо, що 10 вересня Шахтар проведе матч першого туру Ліги чемпіонів проти ПСВ. У ньому букмекери вважають "гірників" аутсайдерами.

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Повний розклад ігор донеччан у турнірі – за посиланням.