Чеферін готовий домагатися відставки Інфантіно з посади президента ФІФА – ЗМІ

Президент УЄФА Александер Чеферін провів зустріч із головою Асоціації європейських футбольних клубів Нассером Аль-Хелайфі та очільником Конфедерації африканського футболу (КАФ) Патрісом Мотсепе, аби обговорити кризу в ФІФА, яка утворилася після останніх рішень організації, та необхідність усунення Джанні Інфантіно з посади.

Про це повідомляє talkSPORTS.

Як зазначається, вони спілкувалися на ці теми під час Суперкубку УЄФА, у якому ПСЖ, президентом котрого є Нассер Аль-Хелайфі, переграв бірмінгемську Астон Віллу із рахунком 2:1.

За даними видання, Чеферін у цій зустрічі наголошував на необхідності зміни керівництва ФІФА та методів управління організації. УЄФА збирається притягти до відповідальності Інфантіно за його план створити компанію FIFA Forward Enterprise, через яку б приватні власники володіли б часткою чемпіонату світу.

Чеферін прагне залишити 56-річного функціонера без наступної каденції, й навіть готовий скликати раду, яка потребує для екстреного голосування підтримки 43 членів ФІФА.

І як стверджується, ця зустріч пройшла досить позитивно та конструктивно. Навіть Мотсепе, який, зокрема, приїхав обговорити відсторонення від роботи на цьогорічній світовій першості сомалійського арбітра Омара Антана, був залучений до обговорення ситуації щодо Інфантіно.

УЄФА розглядає різних кандидатів на посаду президента ФІФА, зокрема серед них фігурують очільник КОНКАКАФ Віктор Монтальяні та керівник Азіатської конфедерації футболу шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа, проте ще жодного претендента на цю посаду європейський орган офіційно не схвалював та не висував.

Видання також зазначає, що УЄФА обмірковує можливість видозміни ролі президента ФІФА, аби влада не була спрямована до лише однієї людини. У такому випадку буде можлива своєрідна ротація очільників через утворення нових посад.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру.