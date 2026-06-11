Чеферін привітав із призначенням сомалійського арбітра, якого раніше не допустили на ЧС-2026

Президент УЄФА Александер Чеферін привітав сомалійського рефері Омара Абдулкадіра Артана із призначенням на Суперкубок УЄФА.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Омар Артан – прекрасний молодий, але вже досвідчений арбітр, який зарекомендував себе на найвищому рівні в Конфедерації африканського футболу.

Футбол покликаний об'єднувати людей, і УЄФА хоче висловити свою повагу Омару та його видатним суддівським навичкам, які принесли йому таке престижне визнання".

Нагадаємо, що останніми днями ім'я Артана стало широко відомим після того, як американські прикордонники не пустили його в США, де він мав обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пояснила недопуск Артана зв'язками з особами, вірогідно, приналежними до терористичних організацій. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.

Після цього УЄФА вирішив призначити Артана на Суперкубок УЄФА, який відбудеться 12 серпня в австрійському Зальцбургу.