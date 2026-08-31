Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Буковина відкрила рахунок у матчі з Динамо після дитячої помилки Суркіса

Олексій Мурзак — 31 серпня 2026, 18:49
Буковина відкрила рахунок у матчі з Динамо після дитячої помилки Суркіса
В'ячеслав Суркіс
ФК Динамо Київ

У понеділок, 31 серпня, проходить матч 4-го туру УПЛ, у якому Буковина приймає Динамо Київ.

Господарі поля відкрили рахунок на 12-й хвилині: Михавко віддавав пас Суркісу, якого активно пресингував Кожушко, у підсумку голкіпер киян спробував вибити м'яч, але влучив прямо в суперника, від якого той опинився у сітці воріт.

Всього через 10 хвилин Кожушко забив і другий гол, однак його було скасовано після перегляду VAR.

Додамо, що команда з Чернівців ще жодного разу у своїй історії не перемагала Динамо в офіційних іграх – 1 нічия та 7 поразок.

У минулому турі чернівецький колектив був розгромлений на виїзді львівськими Карпатами (0:3), а от столичний клуб переграв вдома ковалівський Колос (2:1).

Буковина Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ В'ячеслав Суркіс

Динамо Київ

Буковина – Динамо: де дивитися матч 4-го туру УПЛ
Нападник Динамо перейшов у Лехію Лупашка
Динамо близьке до підписання двох іноземних вінгерів
Динамо близьке до підписання вінгера, який забив переможний гол у ворота Німеччини на ЧС-2026
Власник Крайови – про Динамо: Українці мене обманули

Останні новини