Буковина відкрила рахунок у матчі з Динамо після дитячої помилки Суркіса

У понеділок, 31 серпня, проходить матч 4-го туру УПЛ, у якому Буковина приймає Динамо Київ.

Господарі поля відкрили рахунок на 12-й хвилині: Михавко віддавав пас Суркісу, якого активно пресингував Кожушко, у підсумку голкіпер киян спробував вибити м'яч, але влучив прямо в суперника, від якого той опинився у сітці воріт.

Всього через 10 хвилин Кожушко забив і другий гол, однак його було скасовано після перегляду VAR.

Додамо, що команда з Чернівців ще жодного разу у своїй історії не перемагала Динамо в офіційних іграх – 1 нічия та 7 поразок.

У минулому турі чернівецький колектив був розгромлений на виїзді львівськими Карпатами (0:3), а от столичний клуб переграв вдома ковалівський Колос (2:1).