Суркіс вийде на поле й у наступному матчі: ексфорвард Динамо – про розгромну поразку киян від Буковини

Олег Саленко висловився про поразку Динамо від Буковини (0:3) в матчі четвертого туру УПЛ.

Його слова передає Sport.ua.

Колишній футболіст "біло-синіх" вважає, що Ігор Костюк неправильно обрав стартовий склад. Він заявив, що кияни провалили гру та сумнівається у вирішенні проблем найближчим часом:

"Команда не грає. Критикувати треба завжди, якщо для цього є підстави. Добре, що це не Іспанія. Там за таку гру всіх би вже вигнали з поля. Футболістам важливо витримати критику та надалі грати так, щоб її було якомога менше. Хоча поки що просвітку в грі Динамо не видно. На мою думку, стартовий склад було обрано неправильно.

Посилювати гру потрібно було досвідченими виконавцями, такими як Буяльський та Ярмоленко. Та й захист укотре продемонстрував, що не працює на належному рівні. Багато що, якщо не все, залежить від середньої лінії. А в киян її не було. Вони провалили матч. Хоч я й уболіваю за Динамо, але на цю гру було соромно дивитися. Треба багато чого виправляти, але цього, вочевидь, ніхто не хоче робити".