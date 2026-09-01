Суркіс вийде на поле й у наступному матчі: ексфорвард Динамо – про розгромну поразку киян від Буковини
Олег Саленко висловився про поразку Динамо від Буковини (0:3) в матчі четвертого туру УПЛ.
Його слова передає Sport.ua.
Колишній футболіст "біло-синіх" вважає, що Ігор Костюк неправильно обрав стартовий склад. Він заявив, що кияни провалили гру та сумнівається у вирішенні проблем найближчим часом:
"Команда не грає. Критикувати треба завжди, якщо для цього є підстави. Добре, що це не Іспанія. Там за таку гру всіх би вже вигнали з поля. Футболістам важливо витримати критику та надалі грати так, щоб її було якомога менше. Хоча поки що просвітку в грі Динамо не видно. На мою думку, стартовий склад було обрано неправильно.
Посилювати гру потрібно було досвідченими виконавцями, такими як Буяльський та Ярмоленко. Та й захист укотре продемонстрував, що не працює на належному рівні. Багато що, якщо не все, залежить від середньої лінії. А в киян її не було. Вони провалили матч. Хоч я й уболіваю за Динамо, але на цю гру було соромно дивитися. Треба багато чого виправляти, але цього, вочевидь, ніхто не хоче робити".
Також Саленко оцінив дві результативні помилки воротаря Динамо В'ячеслава Суркіса.
"В'ячеслав ще молодий, йому бракує впевненості в собі. Адже це була не перша його помилка. Захист має розуміти, що позаду – стіна. Поки що про гру Суркіса цього сказати не можна. Чи важко йому буде оговтатися від такого провалу? Важко. Але, гадаю, він вийде на поле й у наступному матчі", – заявив експерт.
Зазначимо, що київське Динамо в турнірній таблиці УПЛ після чотирьох турів посідає шосте місце. "Біло-сині" мають у своєму активі шість очок і гру в запасі.
Чернівецький колектив розташовується на восьмій сходинці. Буковина відстає від киян на один заліковий бал.