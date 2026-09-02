Перемоги не народжуються без помилок: Шовковський підтримав Суркіса після фіаско в матчі з Буковиною

Легенда київського Динамо Олександр Шовковський виступив на підтримку В'ячеслава Суркіса, який зробив дві результативні помилки в матчі четвертого туру УПЛ проти Буковини (0:3).

Колишній воротар "біло-синіх" опублікував відповідний допис у фейсбуці.

Він пригадав власний досвід і підкреслив, що помилки голкіпера завжди найбільш помітні, але ті, хто знищують сьогодні за невдалу гру, можуть вже завтра дякувати за перемогу.

Екстренер киян відзначив, що в його ігровій кар'єрі було все, включно з поєдинками, після яких всі ставили на ньому хрест. Проте після поразок і помилок було й інше – сейви, перемоги, виграні кубки та медалі, за які йому дякували люди, які до того нещадно критикували.

Тож невдачі, які могли його зламати, насправді ставали точкою початку нового шляху. Він закликав ніколи не опускати руки та йти до своєї мети.

"Були помилки, після яких говорили, що я вже нічого не вартий як воротар. Перш ніж знищувати людину за один невдалий вечір, варто пам'ятати: можливо, саме сьогодні вона отримує свій найважливіший урок. І, можливо, завтра ви будете дякувати їй за матч, який вона для вас виграє. Перемоги не народжуються без помилок. Сильними не народжуються – сильними стають", – написав Шовковський.

Зазначимо, що В'ячеслав Суркіс у нинішньому сезоні провів шість матчів. У них він пропустив вісім голів та одного разу залишив свої ворота "сухими".

Після другої результативної помилки він сам попросив заміну. Напередодні колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт відреагував на таке рішення юного воротаря.