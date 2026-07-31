Він не поплив: ексфутболіст Динамо оцінив виступ Суркіса в матчі проти ПАОКа

Колишній півзахисник київського Динамо Андрій Богданов висловився про виступ голкіпера В'ячеслава Суркіса в матчі проти ПАОКа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Його слова передає Український футбол.

Спортсмен відзначив тиск, з яким зіштовхнувся 20-річний син Григорія Суркіса. Він заявив, що той провів непогану гру, як для дебюту у єврокубках.

"Якщо Нещерет дійсно мав ушкодження, тоді рішення поставити у старт Суркіса – це вимушений крок. Бо інших причин я не бачу. Що стосується гри В'ячеслава, то він зовсім молодим виходить на 40-тисячний стадіон "Тумба". Я знаю, яка там шалена атмосфера, бо грав там. Йому ще рости й рости, тому немає сенсу його жорстко критикувати. Він намагався діяти, але видно, що брак досвіду позначається – це цілком нормально для молодого воротаря. Суркіс пропустив два м'ячі. У моменті з другим голом, можливо, міг би сильніше відштовхнутися, але загалом... Нормальний дебют у єврокубках: він не поплив і не знітився психологічно", – сказав Богданов.

Зазначимо, що Динамо поступилось ПАОКу на виїзді з рахунком 0:2 і вилетіло з Ліги Європи. Кияни продовжать єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги конференцій.

Там їхнім суперником стане Карабах. Очні протистояння між командами відбудуться 6 і 13 серпня.