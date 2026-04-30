Лідер Атлетико – про протистояння з Арсеналом в Лізі чемпіонів: Хочемо вийти у фінал

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн відреагував на нічию (1:1) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Його слова наводить УЄФА.

За словами французького форварда, у другому таймі його команда грала краще, продемонструвавши більшу інтенсивність за суперника.

"Так і треба, і це саме те, що робитимемо у матчі-відповіді. Це буде чудова гра. Хочемо вийти у фінал. Я детально готувався і до цього поєдинку, і до наступного у Лондоні. Сподіваюся, ми зможемо дійти до фіналу", – сказав Антуан.

Відзначимо, що 35-річний футболіст відіграв повну зустріч, але покинув поле без результативних дій. Єдиний гол у складі "матрацників" забив Хуліан Альварес, який реалізував пенальті на 56-й хвилині гри.

Цей потенційний фінал ЛЧ може стати останнім для Грізманна у футболці Атлетико. Француз завершив перехід в Орландо Сіті. До американського клубу він доєднається вже у липні 2026-го.

Матч-відповідь відбудеться 5 травня у Лондоні. Початок – о 22:00 (за київським часом). Перед ним Атлетико проведе виїзну гру Ла Ліги проти Валенсії (2 травня о 17:15).

