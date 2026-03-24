Грізманн завершив перехід в Орландо Сіті

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн перейшов в американський Орландо Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чемпіон світу 2018 року приєднається до команди у липні. Його контракт розрахований до завершення сезону 2027/28 з опцією продовження ще на один рік. Фінансові деталі не розголошуються.

"Я дуже радий розпочати наступний розділ своєї кар'єри з Орландо Сіті. З перших розмов з клубом я відчув сильні амбіції та чітке бачення майбутнього, і це справді мене зачепило. Я з нетерпінням чекаю, коли зроблю Орландо своїм новим домом, зустрінуся з уболівальниками, відчую енергію стадіону та віддам усе можливе, щоб допомогти команді досягти великих успіхів", – розповів Грізманн.

Раніше повідомлялось, що Грізманн відклав свій потенційний трансфер в Орландо Сіті через позитивні виступи Атлетико у Кубку Короля, де команда пробилась до фіналу. У вирішальному матчі "матрацники" зіграють 18 квітня проти Реал Сосьєдад (о 22:00 за київським часом).

Відзначимо, що Антуан вперше перебрався до "матрацників" ще у 2014-му, але згодом перейшов до Барселони. Друге пришестя француза у Мадрид відбулось влітку 2023-го. Сумарно у футболці мадридського гранда Грізманнн провів вже 488 матчів (211 голів та 97 асистів).