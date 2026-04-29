Арсенал втримав нічию з Атлетико в півфіналі Ліги чемпіонів

У середу, 29 квітня, відбувся другий півфінал Ліги чемпіонів, в якому мадридський Атлетико на "Ванда Метрополітано" зіграв внічию з лондонським Арсеналом.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов доволі обережно: команди придивлялися одна до одної, створивши мінімум моментів біля воріт. "Каноніри" дещо переважали суперника у володінні м'ячем.

Наприкінці тайму Давід Ганцко "привіз" пенальті, сфоливши на Віктору Дьокерешу. З позначки влучно пробив шведський нападник, завдавши першого удару Арсенала в площину воріт.

Друга половина розпочалася з тиску "матрацників", який завершився одинадцятиметровим за гру рукою Бена Вайта. Пенальті впевнено реалізував Хуліан Альварес.

Атлетико продовжив атакувати, свої шанси не використали Адемола Лукман та Антуан Грізманн, який влучив у стійку воріт.

Зазначимо, що на 78-й хвилині арбітр призначив третій пенальті за фол на півзахиснику Арсенала Еберечі Езе. Проте згодом він змінив своє рішення після перегляду ВАР.

Ліга чемпіонів-2025/26

1/2 фіналу, 29 квітня

Перший матч

Атлетико (Іспанія) – Арсенал (Англія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Дьокереш (пен), 1:1 – 56 Альварес (пен)

Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 5 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В іншому півфіналі фіналіста визначать французький ПСЖ та німецька Баварія. Перший поєдинок завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.