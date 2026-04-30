Сімеоне – про перший півфінал Ліги чемпіонів проти Арсенала: У другому таймі ми перевершили їх

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне висловився про нічию (1:1) у першому матчі проти лондонського Арсенала у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

За словами наставника "матрацників", перша половина зустрічі була рівною. Аргентинський спеціаліст припустив, що суперник більше володів м'ячем, але при цьому створив мало моментів.

Сімеоне відзначив виступ своїх підопічних та команду Мікеля Артети.

"У них дуже сильний склад: гравці, що вийшли на заміну, були кращими, аніж гравці основного складу. Проте у другому таймі ми перевершили їх. Вони трохи зменшили оберти, і ми налагодили свою гру. Ми краще грали в обороні і створювали моменти завдяки Грізманну та Лукману. Атмосфера була неймовірною. Ми не так часто бачимо такий ентузіазм, як на початку гри. Не всі глядачі, які прийшли на стадіон, будуть присутні на матчі-відповіді, але вони віддадуть всі свої сили і душу команді", – сказав Сімеоне.

Матч-відповідь відбудеться 5 травня у Лондоні. Початок – о 22:00 (за київським часом). Перед ним Атлетико проведе виїзну гру Ла Ліги проти Валенсії (2 травня о 17:15).

Раніше Мікель Артета та нападник Арсенала Віктор Дьокереш поділилися думками за підсумками першого очного півфіналу ЛЧ.

В іншому протистоянні 1/2 за путівку до фіналу ЛЧ змагаються ПСЖ та Баварія. У першій грі парижани здобули вольову перемогу над мюнхенцями з результативним рахунком 5:4.