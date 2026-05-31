Одноклубник Забарного після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів став найтитулованішим футболістом Африки

Олексій Мурзак — 31 травня 2026, 19:53
Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі виграв третю в кар'єрі Лігу чемпіонів та став найтитулованішим африканським футболістом в історії за кількістю великих трофеїв.

Перемога команди Луїса Енріке над Арсеналом у фіналі турніру дозволила марокканцю виграти 19-й трофей та вийти на перше місце у заочній боротьбі, обійшовши Яя Туре і Самюеля Ето'О, які вже завершили кар'єру та мають по 18 трофеїв.

Окрім трьох перемог у Лізі чемпіонів марокканець виграв Лігу 1 (5 разів), Кубок Франції (2), Суперкубок Франції (3), Кубок африканських націй, Серію А, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок Німеччини та Суперкубок Іспанії.

Водночас його одноклубник, український захисник Ілля Забарний став 4-м українцем, який виграв найпрестижніший клубний європейський турнір.

