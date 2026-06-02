Фінал Ліги чемпіонів зібрав понад 16 мільйонів піратських переглядів

Фінал Ліги чемпіонів між лондонським Арсеналом та ПСЖ зібрав понад 16,2 мільйона переглядів на нелегальних трансляціях у Великій Британії після того, як його не зробили безкоштовним для показу в ефірі.

Про це повідомляє The Guardian.

Користувачі переглядали нелегальні стріми тривалістю понад 90 секунд з 3,7 мільйона унікальних IP-адрес, тоді як офіційно на платформах TNT Sports та HBO Max матч подивилися більше ніж 7 мільйонів людей.

При цьому 89% реклами на піратських трансляціях належали гральним брендам, які не мають ліцензії у Великій Британії.

Телекомпанія TNT викликала політичні суперечки своїм рішенням не робити фінал безкоштовним уперше з моменту ребрендингу турніру в 1992 році, через що навіть прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер письмово закликав мовника переглянути цю позицію.

Подібна відсутність безкоштовного ефірного мовлення стала фактором масового піратства, оскільки фінал 2022 року між Ліверпулем та мадридським Реалом, який транслювався безкоштовно на YouTube, залучив пікову аудиторію в 12,6 мільйона глядачів.

Нагадаємо, що ПСЖ після перемоги над Арсеналом став другою командою, що виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль, а також другою командою, яка забила найбільше голів за сезон ЛЧ.

У свою чергу Арсенал побив своє ганебне досягнення з найнижчого відсотка володіння м'ячем у фіналі ЛЧ.