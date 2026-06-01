Заворушення після фіналу ЛЧ: у Франції затримали 890 осіб, одна людина загибла під час святкування перемоги ПСЖ

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що у наслідку сутичок після фіналу Ліги чемпіонів в Парижі було заарештовано 890 осіб, поранено 178 правоохоронців та одна людина загинула.

Про це повідомляє Marca.

Помер 24-річний мотоцикліст. Він врізався у бетонні блоки на обїзній дорозі Парижу. Також одна людина перебувала у критичному стані, після того, як, святкуючи перемогу ПСЖ у фіналі, пригнула у воду.

У неї зупинилися серцево-дихальні показники, проте лікарі зуміли її врятувати. 260 затриманих звинувачують у нападі на поліцію.

Міністр внутрішніх справ Франції похвалив представників правоохоронних органів за зроблену роботу, зазначивши, що вона була виконана добре.

"Ми знали, що ці святкування призведуть до безладів, заворушень, грабежів та нападів на правоохоронні органи. Тому ми розгорнули масштабні (поліцейські) сили, а під час втручань дотримувалися принципів надзвичайної рішучості. Саме так і діяли систематично. Ця робота була виконана добре"

Нагадаємо, що напередодні ПСЖ вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів, обігравши у серії пенальті лондонський Арсенал у фіналі.

Перед матчем поліція Будапешта розпочала розслідування з приводу сутички вболівальників перед фінальним протистоянням ЛЧ. Зрештою правоохоронні органи затримали двох вболівальників португальського походження та одного британця через порушення громадського порядку. Також поліція взяла під варту ще одного громадянина Великої Британії за те, що він виліз на дах припаркованого авто.