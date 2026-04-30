Легенду Атлетико визнали найкращим гравцем півфіналу ЛЧ з Арсеналом

Сергій Шаховець — 30 квітня 2026, 09:10
Антуан Грізманн
Французький форвард Антуан Грізманн став найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Атлетико – Арсенал (1:1).

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Технічні спостерігачі відзначили активну гру 35-річного француза та його взаємодію з партнером по атаці Хуліаном Альваресом.

"Свій заключний домашній матч за "Атлетіко" в Лізі чемпіонів він провів вражаюче, продемонструвавши чудову рухливу взаємодію з Хуліаном Альваресом і постійно створюючи загрозу в атаці, а також успішно відпрацьовуючи в обороні", – йдеться у дописі УЄФА.

Зазначимо, що у поточному сезоні Антуан Грізманн зіграв 50 матчів за Атлетико, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

У липні 2026 року легенда "матрацників" залишить команду та стане гравцем американського Орландо Сіті. Сторони вже погодили перехід французького форварда.

