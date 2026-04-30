Дьокереш оцінив результат першого півфіналу ЛЧ проти Атлетико: Вони на свій гол у підсумку заслужили

Нападник лондонського Арсенала Віктор Дьокереш відреагував на результат першого матчу 1/2 фіналу проти мадридського Атлетико.

Його цитує УЄФА.

Поєдинок закінчився нічиєю 1:1 у Мадриді. Під завісу першого тайму Дьокереш реалізував пенальті, вивівши "канонірів" уперед. Натомість на старті другої 45-хвилинки Хуліан Альварес зрівняв цифри на табло, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

"У першому таймі ми дуже добре контролювали гру і мали кілька хороших можливостей забити. Однією з них вдалося скористатися. А другий набагато краще розпочали суперники.

Можливо, і вони на свій гол у підсумку заслужили. Ближче до кінця у нас було кілька непоганих моментів, але загалом це важка гра. Знаємо, що тут нелегко, проте це тільки половина протистояння", – сказав форвард англійського клубу.