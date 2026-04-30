Був чистий пенальті на Езе: Артета розкритикував суддівство в матчі ЛЧ проти Атлетико
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився щодо суддівства в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико (1:1).
Слова іспанського фахівця цитує Marca.
На думку Артети, арбітр мав призначити другий пенальті у ворота Атлетико після падіння Еберечі Езе у штрафному майданчику.
"Це був чистий пенальті на Езе, і я не розумію, як арбітра могли покликати до ВАР, щоб він його скасував.
Перші два пенальті – це пенальті. У Прем'єр-лізі не призначили б жодного з них, але в Лізі чемпіонів – так.
Це важко зрозуміти. Ти приймаєш це, тому що існують певні критерії. Але те, що сталося з Езе, я не розумію. Те, що їм доводиться переглядати епізод 13 разів, щоб скасувати пенальті на такому рівні, здається мені неприйнятним", – сказав Артета.
Нагадаємо, що суперечливий епізод трапився на 78-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1. Спочатку арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота "матрацників", але після перегляду ВАР скасував своє рішення. У підсумку поєдинок завершився внічию.
Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 5 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
В іншому першому півфіналі французький ПСЖ переміг німецьку Баварію з рахунком 5:4.