Був чистий пенальті на Езе: Артета розкритикував суддівство в матчі ЛЧ проти Атлетико

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився щодо суддівства в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико (1:1).

Слова іспанського фахівця цитує Marca.

На думку Артети, арбітр мав призначити другий пенальті у ворота Атлетико після падіння Еберечі Езе у штрафному майданчику.

"Це був чистий пенальті на Езе, і я не розумію, як арбітра могли покликати до ВАР, щоб він його скасував.

Перші два пенальті – це пенальті. У Прем'єр-лізі не призначили б жодного з них, але в Лізі чемпіонів – так.

Це важко зрозуміти. Ти приймаєш це, тому що існують певні критерії. Але те, що сталося з Езе, я не розумію. Те, що їм доводиться переглядати епізод 13 разів, щоб скасувати пенальті на такому рівні, здається мені неприйнятним", – сказав Артета.