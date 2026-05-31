Дембеле, Кейн та Льоренте: УЄФА визначив найкращих гравців Ліги чемпіонів сезону-2025/26

Було визначено символічну збірну найкращих гравців Ліги чемпіонів сезону-2025/26 за версією УЄФА.

Найбільше представництво мають переможці турніру – французький Парі Сен-Жермен: Хвіча Кварацхелія, Нуно Мендеш, Маркіньйос, Усман Дембеле та Вітінья. Друге місце між собою поділили фіналіст Арсенал (Гарбріел та Даклан Райс) та Баварія, яка вилетіла від парижан у півфіналі (Гаррі Кейн та Майкл Олісе). Закриває список найкращих гравців правий захисник мадридського Атлетико Маркос Льоренте.

Нагадаємо, що напередодні ПСЖ вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів, обігравши у серії пенальті лондонський Арсенал у фіналі.

Додамо, що Хвіча Кварацхелія, окрім того, що потрапив у символічну збірну, також був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26.