Гол Вальверде визнали найкращим у Лізі чемпіонів сезону-25/26, забитий м'яч Трубіна восьмий у списку

Гол півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті визнали найкращим у Лізі чемпіонів сезону-2025/26 за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

Як відомо, у першій грі проти "містян" в 1/8 фіналу ЛЧ, яка закінчилась перемогою "вершкових" 3:0, Вальверде відзначився хеттриком. УЄФА визнав найкращим у сезоні саме третій забитий м'яч уругвайського півзахисника у цьому матчі.

У голосуванні за це звання Фереріко обігнав Мікі ван де Вена (Тоттенгем), Луїса Діаса (Баварія), Хвічу Кварацхелію (ПСЖ), Гаррі Кейна (Баварія), Ламіна Ямала (Барселона), Вітінью (ПСЖ), Анатолія Трубіна (Бенфіка), Влада Драгоміра (Пафос) та Ноні Мадуеке (Челсі).

Гол українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридців, який й вивів "орлів" до плейоф турніру, перебуває на восьмому місці в топі.

Десятка найкращих голів Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Федеріко Вальверде (Реал Мадрид – Манчестер Сіті 3:0, третій гол) Мікі ван де Вен (Тоттенгем – Копенгаген 4:0) Луїс Діас (ПСЖ – Баварія 5:4) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ – Аталанта 4:0) Гаррі Кейн (Баварія – Аталанта 4:1, другий гол) Ламін Ямал (Брюгге – Барселона 3:3) Вітінья (ПСЖ – Тоттенгем 5:3, перший гол) Анатолій Трубін (Бенфіка – Реал Мадрид 4:2) Влад Драгомір (Пафос – Славія Прага 4:1) Ноні Мадуеке (Брюгге – Арсенал 0:3, перший гол)

Нагадаємо, що напередодні було визначено символічну збірну найкращих гравців Ліги чемпіонів сезону-2025/26 за версією УЄФА. Додамо, що Хвіча Кварацхелія, окрім того, що потрапив у символічну збірну, також був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26.