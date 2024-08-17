Арсенал Зінченка, Борнмут Забарного та Евертон Миколенка: Розклад матчів 1 туру АПЛ
Сьогодні, 17 серпня, відбудеться шість матчів першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко зіграє проти Вулвергемптона, Борнмут з Іллею Забарним зійдеться у поєдинку з Ноттінгемом, а Евертон із Віталієм Миколенком зустрінеться з Брайтоном.
Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 17 серпня
14:30. Іпсвіч — Ліверпуль
17:00. Арсенал — Вулвергемптон
17:00. Евертон — Брайтон
17:00. Ноттінгем — Борнмут
17:00. Ньюкасл Юнайтед — Саутгемптон
19:30. Вест Гем — Астон Вілла
Зазначимо, раніше з'явилась інформація, що "каноніри" хочуть продати двох своїх лівих захисників, у цей список потрапив Зінченко. Забарний продовжив контракт із "вишнями", а головний тренер Евертона Шон Дайч вирішив залишити Миколенка у клубі, попри чутки про інтерес до українця з боку Наполі.
Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ, автором єдиного забитого м'яча є новачок манкуніанців Джошуа Зіркзе.