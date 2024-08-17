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Арсенал Зінченка, Борнмут Забарного та Евертон Миколенка: Розклад матчів 1 туру АПЛ

Андрій Яросименко — 17 серпня, 07:32
Арсенал Зінченка, Борнмут Забарного та Евертон Миколенка: Розклад матчів 1 туру АПЛ
Олександр Зінченко
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Сьогодні, 17 серпня, відбудеться шість матчів першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко зіграє проти Вулвергемптона, Борнмут з Іллею Забарним зійдеться у поєдинку з Ноттінгемом, а Евертон із Віталієм Миколенком зустрінеться з Брайтоном.

Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 17 серпня

14:30. Іпсвіч — Ліверпуль

17:00. Арсенал — Вулвергемптон

17:00. Евертон — Брайтон

17:00. Ноттінгем — Борнмут

17:00. Ньюкасл Юнайтед — Саутгемптон

19:30. Вест Гем — Астон Вілла

Зазначимо, раніше з'явилась інформація, що "каноніри" хочуть продати двох своїх лівих захисників, у цей список потрапив Зінченко. Забарний продовжив контракт із "вишнями", а головний тренер Евертона Шон Дайч вирішив залишити Миколенка у клубі, попри чутки про інтерес до українця з боку Наполі.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ, автором єдиного забитого м'яча є новачок манкуніанців Джошуа Зіркзе.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Евертон Ілля Забарний Олександр Зінченко Віталій Миколенко Арсенал Лондон

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