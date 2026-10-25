Колишній тренер Зінченка може очолити Крістал Пелес

Колишній тренер Ноттінгема Форест Шон Дайч став одним із головних кандидатів на посаду наставника Крістал Пелес, якщо клуб вирішить звільнити нинішьного тренера "орлів" П'єра Сажа.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інтерес до Дайча зріс після домашньої поразки Крістал Пелас від Ньюкасла з рахунком 0:2. Команда Сажа програла два матчі АПЛ поспіль, а після восьми турів посідає 17-те місце – лише на одне очко вище зони вильоту. Крістал Пелас пропустив уже 19 голів – це найгірший показник у лізі.

За інформацією видання, Дайч перебуває серед основних варіантів на випадок зміни тренера. Він не працює з лютого, коли залишив Ноттінгем Форест, за який виступав українець Олександр Зінченко.

Раніше англієць двічі виводив Бернлі до Прем'єр-ліги та допоміг команді шість сезонів поспіль утримуватися в еліті, а з Евертоном боровся за збереження місця в АПЛ.

Саж очолив Крістал Пелас улітку. Після поразки від Ньюкасла француз заявив, що керівництво клубу не порушувало питання його майбутнього, і наголосив, що команда зосереджена на пошуку рішень. Попереду на лондонців чекають матчі з Тоттенгемом і Ліверпулем.

Напередодні Дайч несподівано став зіркою реклами презервативів Durex.