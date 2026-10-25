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Артета повідомив про скорочені строки відновлення лідера Арсенала

Володимир Максименко — 25 жовтня 2026, 10:13
Артета повідомив про скорочені строки відновлення лідера Арсенала
Букайо Сака
УЄФА

Головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив, що строки відновлення Букайо Сака суттєво скоротились.

Слова фахівця передає Talksport.

Так, раніше повідомлялось, що вінгер пропустить близько двох місяців через ушкодження, отримане у грі з Баварією в Лізі чемпіонів.

Після переможного матчу проти Евертона Артета оновив інформацію щодо здоров'я англіця та розповів, що строки відновлення скоротились.

"Нам треба почекати, відновлення займатиме декілька тижнів. Через 10-14 днів ми зробимо ще одне обстеження і тоді все буде зрозуміло", – розповів тренер Арсенала.

Нагадаємо, що Букайо відіграв проти Баварії лише 10 хвилин, вимушено покинувши поле. Замість нього тренерський штаб Арсенала випустив Еберечі Езе, а сам поєдинок закінчився бойовою нічиєю 2:2. Наприкінці поєдинку гол Деклана Райса врятував "канонірів" від виїзної поразки.

До травми Сака встиг взяти участь в 11-ти іграх лондонського гранда у поточному сезоні-2026/27, у яких відзначився 4 м'ячами та одним асистом. 

Раніше Мікель Артета висловився про своїх нападник – Кая Гаверца та Віктора Дьокереша.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон Букайо Сака

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