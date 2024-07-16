Наполі зацікавлений у трансфері гравця збірної України

Захисника Евертона та збірної України Віталій Миколенко зацікавив італійський Наполі.

Про це повідомляє areanapolі.

Керівництво італійського клубу вже провело переговори з "ірисками" та запросило інформацію щодо трансферу. Оборонця особисто хоче бачити у команді головний тренер команди Антоніо Конте.

Зазначається, що Евертон не має бажання продавати 25-річного оборонця.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 українець був основним гравцем англійського клубу та провів за свій клуб 34 матчі, забивши 2 м'ячі.

Напередодні Наполі підписав центрального захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.