Наполі зацікавлений у трансфері гравця збірної України
Захисника Евертона та збірної України Віталій Миколенко зацікавив італійський Наполі.
Про це повідомляє areanapolі.
Керівництво італійського клубу вже провело переговори з "ірисками" та запросило інформацію щодо трансферу. Оборонця особисто хоче бачити у команді головний тренер команди Антоніо Конте.
Зазначається, що Евертон не має бажання продавати 25-річного оборонця.
Нагадаємо, у сезоні-2023/24 українець був основним гравцем англійського клубу та провів за свій клуб 34 матчі, забивши 2 м'ячі.
Напередодні Наполі підписав центрального захисника Торіно та збірної Італії Алессандро Буонджорно.