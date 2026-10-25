МЮ без Фернандеша принизливо програв Борнмуту, Ліверпуль здолав Брайтон у 8 турі АПЛ

У неділю, 25 жовтня, відбулась низка матчів у межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Так, Манчестер Юнайтед вдома без свого капітана Бруну Фернандеша зазнав принизливої поразки від Борнмута, продемонструвавши абсолютно беззубу гру в атаці.

Ліверпуль та Ньюкасл переграли своїх суперників з однаковим рахунком 2:0, а ще один матч завершився унічию – Галл та Брентфорд обмінялись голами.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 тур, 25 жовтня

Крістал Пелес – Ньюкасл 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Осула, 47, 0:2 – Барнс, 58

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Раян, 38, 0:2 – Таверньє, 43, 0:3 – Еванілсон, 71

Ліверпуль – Брайтон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Гросс, 17 (автогол), 2:0 – Ісак, 21

Галл – Брентфорд 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Макберні, 24 (пен.), 1:1 – Уатарра, 63

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У завершальному матчі ігрового дня на вболівальників очікує протистояння Сандерленда з Тімуром Тутєровим у запасі та Лідса. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Напередодні Манчестер Сіті зазнав першої поразки в сезоні, поступившись у гостях Астон Віллі.