Забарний продовжив контракт з Борнмутом

21-річний український захисник Ілля Забарний підписав новий контракт з Борнмутом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Оборонець виступає за "вишень" з 2023 року, коли перейшов з Динамо Київ за майже 23 млн євро.

Нагадаємо, сезон-2023/24 став найкращим в історії Борнмута, адже команда Андоні Іраоли посіла рекордне 12 місце в чемпіонаті Англії. Забарний відіграв 37 із 38 матчів у Англійській Прем’єр-лізі.

Напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Забарним. Втім, на заваді трансферу може стати те, що в цій команді виступає росіянин.