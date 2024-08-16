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Арсенал може продати Зінченка

Олександр Булава — 16 серпня, 16:43
Арсенал може продати Зінченка
Олександр Зінченко
Getty Images

Лондонський Арсенал планує позбутися двох лівих захисників.

Про це повідомляє Team Talk.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче підсилити лівий фланг оборони, хоча в команді є шість гравців, які можуть зіграти на цій позиції.

У зв'язку з цим іспанець планує продати двох трьох оборонців. У список потрапив українець Олександр Зінченко, а також Кіран Тірні та Якуб Ківьор.

Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.

Арсенал матч 1 туру чемпіонату Англії зіграє 17 серпня проти Вулвергемптона. Початок — о 17:00 за київським часом.

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