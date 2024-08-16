Арсенал може продати Зінченка

Лондонський Арсенал планує позбутися двох лівих захисників.

Про це повідомляє Team Talk.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче підсилити лівий фланг оборони, хоча в команді є шість гравців, які можуть зіграти на цій позиції.

У зв'язку з цим іспанець планує продати двох трьох оборонців. У список потрапив українець Олександр Зінченко, а також Кіран Тірні та Якуб Ківьор.

Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.

Арсенал матч 1 туру чемпіонату Англії зіграє 17 серпня проти Вулвергемптона. Початок — о 17:00 за київським часом.