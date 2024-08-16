Арсенал може продати Зінченка
Олександр Зінченко
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Лондонський Арсенал планує позбутися двох лівих захисників.
Про це повідомляє Team Talk.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче підсилити лівий фланг оборони, хоча в команді є шість гравців, які можуть зіграти на цій позиції.
У зв'язку з цим іспанець планує продати двох трьох оборонців. У список потрапив українець Олександр Зінченко, а також Кіран Тірні та Якуб Ківьор.
Нагадаємо, напередодні Олександр взяв новий ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.
Арсенал матч 1 туру чемпіонату Англії зіграє 17 серпня проти Вулвергемптона. Початок — о 17:00 за київським часом.