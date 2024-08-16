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Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ

Станіслав Лисак — 16 серпня, 23:55
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ
Getty Images

Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Фулгемом у межах першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Автором єдиного забитого м'яча є новачок манкуніанців Джошуа Зіркзе. 23-річний нідерландець дебютував у другому таймі, вийшовши на поле на 60-й хвилині та відзначився переможним голом на 87-й.

Чемпіонат Англії — АПЛ
1 тур, 16 серпня

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Зіркзе

Нагадаємо, що раніше стало відомо про прогноз штучного інтелекту на новий сезон АПЛ та успіхи Манчестер Юнайтед і Фулгема зокрема.

Напередодні "червоні дияволи" оголосили про підписання двох захисників Баварії, Маттейса де Лігта та Нуссаїра Мазрауї.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Фулгем Джошуа Зіркзе

Манчестер Юнайтед

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