МЮ підписав нідерландського таланта
Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе перейшов у Манчестер Юнайтед.
Про це "червоні дивяоли" повідомили на своїх офіційних ресурсах.
Контракт розрахований до кінця сезону-2028/29. Також передбачена опція продовження угоди на ще один рік.
Попереднім клубом Джошуа була Болонья. Минулого сезону 12 голів та 7 асистів у виконанні Зіркзе допомогли "россоблу" здобути путівку у Ліги чемпіонів.
Перші кроки у професійному футболі 23-річний форвард робив у Баварії, але закріпитися у складі мюнхенського гранда не зміг, адже тоді на його позиції грав Роберт Левандовський.