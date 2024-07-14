МЮ підписав нідерландського таланта

Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе перейшов у Манчестер Юнайтед.

Про це "червоні дивяоли" повідомили на своїх офіційних ресурсах.

Контракт розрахований до кінця сезону-2028/29. Також передбачена опція продовження угоди на ще один рік.

Ready to make his mark 🔥



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2024

Попереднім клубом Джошуа була Болонья. Минулого сезону 12 голів та 7 асистів у виконанні Зіркзе допомогли "россоблу" здобути путівку у Ліги чемпіонів.

Перші кроки у професійному футболі 23-річний форвард робив у Баварії, але закріпитися у складі мюнхенського гранда не зміг, адже тоді на його позиції грав Роберт Левандовський.