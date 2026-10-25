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Заслуговували на більше: Мареска висловився про першу поразку Манчестер Сіті в сезоні

Володимир Максименко — 25 жовтня 2026, 10:35
Заслуговували на більше: Мареска висловився про першу поразку Манчестер Сіті в сезоні
Енцо Мареска
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував першу поразку в сезоні АПЛ, якої клуб зазнав від Астон Вілли.

Емоції фахівця передає пресслужба "містян".

"На мою думку, ми заслуговували на більше, враховуючи кількість моментів, які ми створили, і моменти, які ми дозволили створити супернику.
Нам потрібно проаналізувати гру. Звісно, коли ти бачиш, скільки часу ми провели в їхньому штрафному майданчику, іноді потрібно бути трохи точнішим у завершальній третині поля та намагатися забивати голи", – розповів Мареска.

За підсумками матчу Сіті продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, але вже не одноосібно – команду наздогнав лондонський Арсенал – обидва колективи набрали по 21 заліковому балу.

У наступному турі "містяни" зіграють проти Брайтона – поєдинок відбудеться 31 жовтня о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що вінгер Манчестер Сіті пропустить близько двох місяців через травму.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Енцо Мареска

Енцо Мареска

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