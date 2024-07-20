Тренер Евертона не хоче відпускати Миколенка

Головний тренер Евертона Шон Дайч не хоче відпускати українського захисника Віталія Миколенка.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що наставник не хоче ще більше послабляти першу команду після того, як її покинули Бен Годфрі, Льюїс Доббін та Амаду Онана.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте планував підписати українця. У сезоні-2023/24 Миколенко був основним гравцем англійського клубу. Він зіграв 34 матчі, забивши 2 м'ячі.

Напередодні Віталій зіграв зі збірною України на Євро-2024, де попри рекордну кількість набраних очок, команда вилетіла, посівши останнє місце у групі. Миколенко зіграв лише один неповний матч через травму.