Астон Вілла завдала Манчестер Сіті першої поразки в сезоні у 8 турі АПЛ

Астон Вілла відкрила другий ігровий день 8 туру чемпіонату Англії несподіваною перемогою над Манчестер Сіті.

Поєдинок у Бірмінгемі завершився із рахунком 2:1.

Господарі поля доволі швидко відкрили рахунок зусиллями Макгінна та Джексона – Геї помилився, після чого Джон скинув м'яч форварду Вілли, який пробив під поперечку.

Ерлінг Голанд зрівняв рахунок на початку другого тайму ударом головою, але досить швидко Джексон знову вивів Астон Віллу уперед ударом з лінії карного майданчика.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 тур, 24 жовтня

Астон Вілла – Манчестер Сіті 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Джексон, 6, 1:1 – Голанд, 52, 2:1 – Джексон, 60

В інших матчах ігрового дня лондонський Арсенал прийматиме Евертон Віталія Миколенка, а Челсі вдома у дербі зустрінеться із Тоттенгемом.

Тур напередодні нічиєю відкрили Іпсвіч та Ноттінгем Форест.