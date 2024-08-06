Арбітрів матчу Динамо — Рейнджерс затримали у нетверезому стані

Польських арбітрів, які мали працювати з системою VAR на матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс затримали у нетверезому стані.

Про це повідомляє TVP Sport.

За інформацією джерела, близько другої ночі поліція Любліна затримала трьох осіб, які в нетверезому стані несли дорожній знак. Двоє з них виявилися футбольними суддями Бартошем Франковським, який мав бути арбітром VAR, та Томашем Мусялом, який був асистентом Бартоша асистентом. У крові чоловіків виявили понад 1.5 проміле алкоголю.

"Близько 01:40 до нас надійшло повідомлення про те, що вулицею троє чоловіків несуть дорожній знак. На місце події було направлено працівників поліції. Усі чоловіки були п’яні та мали в крові понад 1,5 проміле алкоголю. Їх доправили до медичного витверезника", — Каміль Ґолембівський, пресофіцер Головного управління муніципальної поліції в Любліні.

Джерело зазначає, що на офіційному сайті УЄФА названих арбітрів вже нема у складі бригади на цей матч. Їхнє місце займуть Томаш Квятковський та Павел Малець.

Нагадаємо, номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні, 6 серпня, в польському Любліні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Напередодні після першого розгромного матчу проти сербів (6:2), у Белграді Динамо вдруге принизило Партизан, розгромивши його з рахунком 3:0, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір у Росію, а головний тренер команди Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями.