Мюллер підбив підсумки півфіналу ЧС-2026 Англія – Аргентина

Колишній відтягнутий нападник збірної Німеччини Томас Мюллер відреагував на вольову перемогу Аргентини над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Футболіст американського Ванкувера відзначив підопічних Ліонеля Скалоні та розповів, що не зрозумів гру "трьох левів" у цьому матчі.

"Аргентина грає просто фантастично. І я не можу повірити й зрозуміти, як Англія підійшла до цього матчу, особливо після того, як повела в рахунку. Я не можу зрозуміти, навіщо було дозволяти Аргентині робити один навіс за іншим з ідеальних для цього позицій", – сказав Мюллер.

За спиною Мюллера 131 матч за німецьку збірну (45 голів і 41 асист). Востаннє Томас грав за національну команду на Євро-2024. Відзначимо, що "Бундестім" сенсаційно вилетів від Парагваю вже в 1/16 фіналу поточного Мундіалю.

Після фінального свистка своїми думками по зустрічі поділилися головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Ліонель Скалоні. Також результат гри прокоментував Ліонель Мессі, а центрбек "біло-блакитних" Крістіан Ромеро відповів на критику англійської легенди футболу Гаррі Невілла.

У фіналі ЧС-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).