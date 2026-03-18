Голанд випередив легенду Баварії у списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів

Норвезький форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд покращив свою позицію у списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів.

Таранний нападник зрівняв рахунок 1:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу єврокубкового турніру проти мадридського Реала. Цей результативний удар став для 25-річного лідера англійського клубу 57-м у кар'єрі в ЛЧ.

Голанд тепер посідає сьоме місце, посунувши із цієї сходинки легенду мюнхенської Баварії Томаса Мюллера, який тепер виступає за американський Ванкувер.

В обох футболістів по 57 м'ячів, але для цього показника Ерлінгу знадобилось менше поєдинків, аніж німцю – 58 ігор у норвежця проти 163 поєдинків в Мюллера.

До шостої позиції, яку займає нападник Реала Кіліан Мбаппе, відставання в 11 голів.

У поточному сезоні-2025/26 Ерлінг відзначився 30 м'ячами та 7 гольовими передачами у 42-х іграх за "містян".

Нагадаємо, що Реал двічі поспіль переміг МанСіті в 1/8 фіналу ЛЧ-2025/26. У вівторок, 17 березня, "вершкові" вирвали звитягу 2:1 завдяки дублю Вінісіуса Жуніора. За двома матчами рахунок протистояння склав 5:1 на користь мадридського гранда, який пробився до чвертьфіналу турніру.

Додамо, що у другій зустрічі відбулась заміна голкіпера Реала Тібо Куртуа, який відчув дискомфорт після першого тайму.

Раніше повідомлялось, що Голанд може покинути Манчестер Сіті, у якого контракт із грандом АПЛ до кінця червня 2034 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість норвежця у 200 мільйонів євро.