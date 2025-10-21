Мюллер не виключає можливість переходу до Барселони

Колишній гравець Баварії, а нині півзахисник Ванкувер Вайткепс Томас Мюллер зізнався, що розглянув би варіант продовження кар’єри в Барселоні під керівництвом Хансі Фліка.

Слова футболіста цитує Barca Universal.

36-річний німецький футболіст зазначив, що не виключає можливості знову попрацювати з тренером, з яким його пов’язує успішне минуле у Баварії та збірній Німеччини.

"Якщо б Хансі Флік, який добре мене знає, подзвонив і запропонував приєднатися до Барселони, а сам проект мені сподобався – я міг би розглянути таку ідею. Барселона – це великий клуб, де завжди чітко розумієш, чого від тебе очікують", – цитує Мюллера Barca Universal.

Нагадаємо, Томас Мюллер провів більшу частину своєї кар’єри у складі Баварії. Улітку 2025 року він залишив мюнхенський клуб і приєднався до Ванкувер Вайткепс як вільний агент.

Раніше повідомлялося, що Баварія може продовжити контракт з Мануелем Ноєром