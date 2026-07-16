Тренер Аргентини оцінив вольову перемогу над Англією: Ця команда не перестає мене дивувати

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні задоволений вольовою перемогою своєї команди над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його цитує ФІФА.

Наставник "біло-блакитних" відзначив роль та великий внесок уболівальників у цю важливу звитягу його команди.

"У мене немає слів, просто немає слів. Це величезна радість для нашої країни, для нашого народу. Днями я вже казав, що ця команда не перестає мене дивувати. І скажу вам чесно: ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Ми залишимо на полі абсолютно все. Дуже важко пояснити людям, що саме показують ці хлопці. Це неймовірно. Ми – особливі, справді. І це не зарозумілість, це слова від щирого серця. Ми особливі. Сьогодні (15 липня – прим. ред.) саме наші вболівальники допомогли нам здобути перемогу, і я їм за це безмежно вдячний", – сказав Скалоні.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу став нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі, який не пішов із поля без результативної дії. Лео відзначився двома асистами, ставши найвіковішим польовим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів світу. У день поєдинку легендарному аргентинцю виповнилося 39 років і 21 день.

Після поєдинку своїми думками по матчу поділилися головний тренер "трьох левів" Томас Тухель, англійський форвард Гаррі Кейн та автор переможного голу Аргентини Лаутаро Мартінес.

У фіналі ЧС-2026 підопічні Скалоні зіграють проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це другий поспіль фінал Мундіалю для "біло-блакитних".