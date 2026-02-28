Вважають найдурнішою у кімнаті: дружина легенди Баварії розповіла, як її сприймає суспільство

Кохана легенди Баварії Томаса Мюллера, Ліза, відверто розповіла, як це насправді постійно доводити, що ти не просто "чиясь дружина".

36-річна Ліза є професійною вершницею, переможницею престижних турнірів, зокрема Stuttgart Masters-2019. Але роками публіка бачила в ній передусім дружину одного з найтитулованіших форвардів Німеччини. І це її відверто дратувало.

"Спочатку я довго намагалася боротися з цим і казати: я більше, ніж просто дружина, я вмію їздити верхи. А зараз мені байдуже", – зізналася вона в інтерв'ю Bild.

Ліза та Томас познайомилися ще у 2007 році, коли він лише намагався закріпитися в академії Баварії. Обом було по 18. За два роки вони одружилися, і більша частина їхнього шлюбу минула поруч із кіньми, стадіонами та стабільністю.

Та нещодавно їхня сімейна динаміка змінилася: Мюллер перебрався до МЛС, приєднавшись до Ванкувера. Ліза ж залишилася в Німеччині. Між ними – понад 5 тисяч миль і більше десяти годин польоту.

"Як спортсмен він знає, як я живу своїм спортом. А я знаю, як він живе своїм. Рішення працювати на двох континентах було непростим", – пояснила вона.

Переїжджати за чоловіком Ліза не захотіла принципово. У Німеччині вона має власні стайні та бізнес – подружжя володіє кінною племінною компанією EU Insemination Station. Крім того, саме її позиція, за словами екстренера Луї ван Гал, стала однією з причин, чому у 2015 році Мюллер не перейшов до Манчестер Юнайтед.

Та найбільше Лізу зачіпає інше – ставлення людей. Вона каже, що її часто автоматично вважають "найдурнішою в кімнаті", навіть не поспілкувавшись.

"Іноді це навіть смішно. Мене завжди вважають найменш розумною. Але потім приємно здивувати людей у розмові", – зазначає вона.

Окрім спорту й бізнесу, Ліза почала цікавитися політикою, приєднавшись до партії ХСС у Баварії та пройшовши стажування в земельному парламенті. Вона навіть розглядала можливість балотуватися, хоча поки що зізнається, що не наважилася.

Нагадаємо, минулого року фанати та ЗМІ підозрювали пару у розриві. Ліза видалила усі фото зі свого профілю, відписавшись у соцмережах від Томаса.

Крім того, на минулорічному Октоберфесті пара не з'явилася разом. Мюллера помітили в компанії Ліни Кімміх, дружини його товариша по команді Йозуа Кімміха, але без своєї коханої.

Проте пару таки помітили разом на одному із івентів в Мюнхені, після чого усі чутки про розрив згасли.