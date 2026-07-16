Володар Золотого м'яча – про фіаско Англії в 1/2 фіналу ЧС-2026: Ми заслужили на поразку

Колишній форвард збірної Англії та Ліверпуля Майкл Оуен висловився про поразку команди Томаса Тухеля від Аргентини в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Він порівняв обидва півфінали ЧС-2026. Оеун наголосив на сміливості іспанців за переможного рахунку 1:0 у грі проти Франції. Відзначимо, що протистояння закінчилося перемогою "Червоної Фурії" – 2:0.

"Я анітрохи не сумніваюся, що ми сильніша команда за Аргентину. Зрештою, ми заслужили на поразку. Насправді рахунок міг би бути й 4:1. Випускати на поле трьох захисників, ведучи в рахунку 1:0. Який сигнал це дає команді? Я писав про це у своїй колонці для Daily Mail після гри з Мексикою. Поки ми не зрозуміємо, що сміливість і відвага полягають у контролі м'яча під тиском, а не в бездумному вибиванні його ногою чи головою на 40 ярдів уперед, ми завжди матимемо такий підсумок", – написав Оуен.

Нагадаємо, що до 85-ї хвилини саме Англія виходила до фіналу світової першості, мінімально перемагавши Аргентину. Однак на 85-й хвилині Енцо Фернандес повернув гостей у гру, а на 90+2 Мартінес приніс звитягу "альбіселесте" – 2:1.

Після фінального свистка своїми думками по зустрічі поділилися головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Ліонель Скалоні. Також результат прокоментували Ліонель Мессі та Лаутаро Мартінес.

У фіналі ЧС-2026 підопічні Ліонеля Скалоні зіграють проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це другий поспіль фінал Мундіалю для "біло-блакитних".