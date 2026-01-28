Фото дня: Усик поділився у соцмережах світлиною з легендарним німецьким футболістом

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує дивувати фанатів не лише у ринзі, а й на футбольному полі.

Під час контрольного матчу житомирського Полісся проти канадського клубу МЛС Ванкувер зірковий боксер несподівано з'явився у грі.

Усик вийшов на заміну на 76-й хвилині другого тайму, змінивши нападника Миколу Гайдучика, та кілька хвилин провів у складі української команди.

Після поєдинку чемпіон поділився спільним фото з легендарним німецьким футболістом Томасом Мюллером, яке миттєво викликало ажіотаж у соцмережах.

Нагадаємо, житомиряни здобули впевнену перемогу над Ванкувером із рахунком 2:0.

Що стосується Усика, це не перший вихід зіркового боксера на поле. У 2022 на Wintercup він дебютував за команду проти рівненського Вереса. А в останньому своєму матчі Олександр зіграв у благодійному поєдинку від Legends Charity Game, який пройшов у Лісабоні.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик отримав травму під час спільного тренування з гравцями Полісся.