Мессі – про вихід Аргентини у другий поспіль фінал ЧС: Не випадковість і ніхто нам нічого не дарував

Капітан збірної Аргентини та найзірковіший гравець команди Ліонель Мессі відзначив важливість цієї перемоги над Англією (2:1) у півфіналі ЧС-2026 для народу країни, адже вона вивела їхню: команду у другий поспіль фінал світової першості.

Його слова передає TyC Sports.

У 2022-му аргентинці переграли Францію у післяматчевій серії пенальті.

За словами лідера "альбіселесте", вони ніколи не припиняли вірити та намагалися переламати хід поєдинку на свою користь, що зрештою й увінчалося успіхом. Лео відзначив, що його команда показала дуже змістовний футбол навіть тоді, коли поступалася за рахунком.

"Чесно кажучи, те, що ми переживаємо і як усе складається, це просто божевілля. Я щиро вірив у цю команду перед початком чемпіонату світу і знав, що ми будемо в четвірці найкращих, що ми будемо боротися. І ось ми опинилися в черговому фіналі – здається, це вже п'ятий поспіль – два фінали чемпіонату світу поспіль… Це вражає. Мене ця команда не дивує, я знаю, на що ми здатні. Можливо, у людей були сумніви через те, в якому стані ми підійшли до турніру, адже у нас були гравці на межі своїх можливостей і з проблемами. Але коли ця команда збирається разом і об'єднується, вона завжди дає щось більше, гравці заряджають одне одного і дістають резерви звідти, де їх, здавалося б, немає, щоб викластися на максимум", – сказав Ліонель.

Також Мессі виділив наступного суперника, яким стане Іспанія. На думку Ліонеля, "Червона Фурія" – це величезна збірна з видатними гравцями та поставленою грою. Водночас Лео добре знайомий із цим європейським грандом, його ігровою філософією, за якою він грає вже протягом багатьох років. Капітан "біло-блакитних" зізнався, що це буде дуже особливий фінал, у якому обидва колективи покажуть рівну гру.

"Ми знову вийшли у фінал чемпіонату світу в статусі чинних чемпіонів. Протягом останніх чотирьох років ми були найкращими, хай би як кому це боліло і хай би що хто казав. Сьогодні (15 липня – прим. ред.) ми вкотре у двійці найкращих у світі, і це доводить, що все, зроблене нами, – не випадковість і ніхто нам нічого не дарував. Вийти у два фінали чемпіонату світу поспіль вдається небагатьом, і ця команда це зробила. Це був особливий матч з Англією, ми не могли програти. Хоча ця команда нікому нічого не винна. Ви ж бачили, аргентинці такі: ми завжди вимагаємо більшого, і я думаю, що якби ми сьогодні програли, люди б вийшли й почали верзти якісь дурниці, але ми не дали їм такого шансу. Ми знали, що у футбольному плані ми кращі за них, але коли це матч такого масштабу, на карту поставлено дуже багато. В таких матчах відіграє роль історія, але він не перестає бути особливим через усе, що він означає, і ми мали його виграти", – наголосив Мессі.

Цікаво, що саме Лео був визнаний найкращим гравцем півфінального матчу проти Англії. У цьому поєдинку Мессі відзначився двома асистами та став найвіковішим польовим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів світу. У день поєдинку легендарному аргентинцю виповнилося 39 років і 21 день.

Після фінального свистка своїми думками по зустрічі поділилися головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Ліонель Скалоні.

Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина запланований на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).