Я не буду таким дурним: захисник Тоттенгема присоромив легенду Англії після виходу у фінал Мундіалю

Центральний захисник Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіан Ромеро відреагував на слова легенди Англії Гаррі Невілла, який розкритикував "біло-блакитних" перед півфіналом ЧС-2026.

Його слова наводить The Athletic.

Колишній футболіст "трьох левів" заявляв про помилки Ромеро та Лісандро Мартінеса, які самі зроблять подарунки "біло-блакитним" у вигляді помилок та двох голів. Водночас він похвалив двох аргентинців, яких він назвав "найкращою-найгіршою парою центральних захисників у світі, тому що в окремі моменти вони абсолютно неймовірні, а вже наступної миті переходять від геніального до смішного".

"Єдине, на що я сподіваюся, – це те, що коли я завершу кар'єру, я не буду таким дурним. Сподіваюся, я не буду критикувати гравців чи будь-кого іншого. Тому що зрештою ми робимо все можливе для нашої національної збірної. Іноді все йде за планом, іноді – ні, але ми просто щасливі знову бути у фіналі чемпіонату світу. Я думаю, ми творимо історію, для нас це щось дійсно величезне, і ми відчуваємо значущість цієї футболки, як ніхто інший. Ми звикли, що люди постійно говорять про нас. Здається, їм це подобається, а ми відповідаємо на полі, от і все, завжди з повагою", – відповів Ромеро.

Нагадаємо, що Аргентина вирвала перемогу в Англії 2:1 у півфіналі чемпіонату світу-2026. Ромеро відіграв повний матч та запам'ятався жовтою карткою. Крістіан провів свій 6-й поєдинок на цьому Мундіалі (1 гол та 1 асист).

Вже під час цієї світової першості у ЗМІ з'явилася інформація про можливий відхід Ромеро з Тоттенгема. Центрбек "шпор" потрапив до сфери інтересів каталонської Барселони та міланського Інтера.

Після фінального свистка своїми думками по зустрічі поділилися головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Ліонель Скалоні. Також результат гри прокоментував Ліонель Мессі.

У фіналі ЧС-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).